Viaggiare nel tempo per ritrovare la bellezza attraverso l'arte

Sospendere il tempo per trovare l'infinito. In fondo, la sospensione temporale è un modo per penetrare l'istante, focalizzandolo, ingrandendolo. E, così, questo istante ci rivela grandi possibilità, compresa quella di volare oltre le cose. In un istante si possono aprire molti mondi e trovarsi, simultaneamente, fuori dallo spazio e dal tempo, e, nello stesso momento in tutti i possibili Spazi e Tempi.

La serata del 28 marzo, alla paninoteca Ermete di Lecco, ha saputo, sotto certi aspetti, realizzare tutto questo, portando i partecipanti a percepire atmosfere di un altro tempo che, in quel frangente, si sono ritrovate nel presente. Nel terzo appuntamento della rassegna nomade ‘Il libro e il lago’ organizzata da Samuele Scognamiglio centrale è stata la presentazione del libro di Sergio Ragaini, docente e ricercatore, Passando la Notte all’aperto in Piazza Fusina… e in Piazza della Scala: viaggio nel tempo sospeso… aspettando la Callas. Un volume ispirato a uno spettacolo teatrale dedicato alla 'Divina' che ha saputo trasportare tutti, con leggerezza, dal teatro alla fisica quantistica.

Un costante filo conduttore

A curare l'introduzione della serata la regista Paola Pellegrino (coadiuvata dall'attrice Anna Vicari), che ha scritto lo spettacolo teatrale da cui il libro di Ragaini è tratto. La presentazione è stata affidata alla showgirl e madrina dell'evento Giovanna Rigato. Come in tutti gli altri appuntamenti della rassegna, spazio alle arti: il cantante Arturo Tallarico (voce solista del gruppo musicale 'Atmosfera itlaiana' ideato e coordinato dal professor Diego Orecchio) ha messo in mostra la sua voce, così come il tenore Giancarlo Ricci che - grazie a un costante fil rouge - ha portato nel locle le atmosfere della Callas. "Davvero emozionante la sua interpretazione del Nessun dorma e sorprendente la capacità che ha questo artista di passare con naturalezza dal canto lirico alla canzone italiana, con gli stessi straordinari risultati" ha commentato una delle partecipanti alla serata.

Lo spazio (e il tempo) da dedicare alla visual art lo ha riempito Enrico Fumagalli con le sue foto in bianco e nero: "Se fai delle foto a colori, vedi gli abiti, con le foto in bianco e nero cogli l'anima" ha dichiarato. Per la solidarietà Cinzia Manzoni ha illustrato le attività del Gam, Gruppo aiuto mesotelioma di Lecco.

"E, così, la serata diventa molte serate possibili: e di nuovo, si naviga nella bellezza. Per riemergere, ancora una volta, o infinite altre volte, rinnovati. In fondo, l'Arte serve proprio a questo" ha commentato Sergio Ragaini in conclusione dell'evento.