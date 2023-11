Al via la quarta edizione della rassegna culturale "Il libro e il lago"

Al via la quarta edizione de "Il libro e il lago", la rassegna culturale proposta e coordinata da Samuele Scognamiglio, art promoter con la sua Lievi Eventi.

La rassegna si svolgerà al coffee shop "Il Fresco" di via Ettore Monti a Galbiate, con Giovanna Rigato, personalità della Tv e giornalista, nel ruolo di madrina e presentatrice come accaduto nelle precedenti edizioni.

Il primo dei tre appuntamenti in calendario (sempre alle 18.45) avverrà giovedì 30 novembre: intro di Graziano Morganti, interverranno l'escursionista e scrittore Ruggero Meles, per la visual art Fabrizio Martinelli, a cantare il cuntastorie Angelo Lamanna, oltre a Enrico Avagnina dell'Anpi.

Giovedì 14 dicembre il bis: a curare l'introduzione Katia Cassella, attrice e autrice; interventi di Davide Bordoni, scalatore e poeta; Simona Snider, artista e imprenditrice. Si esibirà il chitarrista Nok Batacchi, per le associazioni Laura Cereda di "Chicco di Grano".

Giovedì 21 dicembre introduzione dell'insegnante di yoga Katia Galloni, guest star Leo Callone, campione di nuoto in acque libere. Per il settore visual art interverrà il musicista e pittore Renato Matarrese; per la musica Monica Sacchi, pianista e compositrice. Per le onlus voce a Cinzia Manzoni, presidente del Gam. Interverrà inoltre Massimo Ferrario, critico cinematografico.

I posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione. Per informazioni lievi.eventi@yahoo.it, 3385878652.