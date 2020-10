Il futuro dell'auto tra design, tecnologie e mobilità sostenibile

ADI Lombardia, in collaborazione con l’Associazione culturale La Semina (Aps), ha invitato il designer Walter De Silva (nativo lecchese) per una tavola rotonda che si svolgerà il 27 ottobre alle ore 10 presso la sede di API Lecco, allo scopo di approfondire e documentare gli scenari evolutivi del Design e dell’auto, in un quadro di sostenibilità europea.

L’evento si inserisce nel progetto di valorizzazione del territorio di ADI Lombardia che, con il contributo di Pierangelo Marucco, da più di un anno svolge un’azione di promozione presso i rappresentanti economico-imprenditoriali, istituzionali, della cultura e della formazione nella città e nel “sistema lecchese”.

La forte presenza di imprese locali del manifatturiero metalmeccanico, storicamente operanti a livello internazionale, vede l’importante presenza di gruppi industriali legati al settore automotive, vere eccellenze strategiche di filiere europee.

Walter De Silva, designer di respiro internazionale, dopo una lunga carriera specifica nel settore automotive, nel 2007 diventa capo del Centro Stile Volkswagen Group, supervisionando lo stile di tutti i sette marchi del gruppo (Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Volkswagen, SEAT, Škoda, cui si aggiunge nel 2010 anche Porsche.

Nel 2011 ADI - Associazione per il Disegno Industriale, gli consegna il prestigioso Premio Compasso d'oro alla carriera.

PROGRAMMA

Ore 10 Saluti istituzionali di:

Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco

Manuela Grecchi, Prorettore del Politecnico di Lecco.

Luigi Sabadini, Presidente API Lecco-Sondrio.

Andrea Rovatti, Presidente ADI Lombardia

Stefano Covino, Presidente Ass. culturale LA SEMINA

Marco Canzi, Vicepresidente di ACSM-AGAM

Ore 10.30 Incontro con: Walter De Silva, Designer, Titolare CONCEPTDESIGN

Ore 11.15 Tavola rotonda con:

Stefano Covino,Presidente Ass. culturale La SEMINA

Giovanni Chighine, Resp. BU Energia e Tecnologie Smart Gruppo Acsm-Agam

Walter De Silva, Designer- CONCEPTDESIGN

Marco Frey, Presidente della Fondazione Global Compact Italia

Giorgio Gamberini, Vicepresidente ANFIA-Italdesign

Giovanni Perrone, AD Acel Energie

Andrea Rovatti, Designer-Presidente di ADI Lombardia

La tavola rotonda sarà coordinata da Andrea Cremonesi giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport