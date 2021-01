Dopo Cena astronomico con Dante

Domani, venerdì 22 gennaio alle 21, sul canale YouTube del Planetario civico di Lecco andrà in onda una puntata speciale dell’ormai consolidato format “Dopo cena” promosso dal Gruppo Astrofili Deep Space, che gestisce il servizio culturale per conto del Comune di Lecco.

Questa settimana l’appuntamento sarà dedicato al Sommo Poeta, che ha riservato all'astronomia uno spazio importante nella sua Divina Commedia. Molti lettori ne sono quasi scoraggiati, trovandola troppo complessa ed è proprio per questo che, insieme Loris Lazzati, il momento di divulgazione e interazione in programma si prefigge l'obiettivo di fornire qualche strumento utile ad affrontarla e ad apprezzarla, per scoprire tesori di poesia e intriganti ipotesi stellari.

Durante la diretta YouTube sarà possibile porre domande e riceve risposte in tempo reale. Sarà inoltre possibile seguire la puntata anche sulla pagina Facebook del Gruppo Astrofili.