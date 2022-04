Venerdì Santo con Dante al Planetario. Dopo il successo del Festival di settembre dedicato al Sommo Poeta, torna la proiezione che rappresenta uno dei cavalli di battaglia del polo astronomico di Palazzo Belgiojoso: "In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio".

Ideata e condotta da Loris Lazzati, questa modalità di approccio alla Divina Commedia sfrutta al massimo le potenzialità del proiettore e unisce all'aspetto scientifico la suggestione della poesia. Nella cupola verrà ricreato il cielo dell'aprile 1300 visibile dalla latitudine a cui Dante ubica il Purgatorio (32° sud, l'antipodo di Gerusalemme).

Aspetti di sorprendente precisione tecnica si alternano a dati convenzionali e volutamente alterati da Dante per scopi più alti del rigore scientifico. Verranno letti e commentati i principali passaggi astronomici della seconda Cantica, avendo sopra la testa il cielo che il poeta poteva solo immaginare e sarà approfondito l'originale uso che l'Alighieri fece dell'astronomia del suo tempo, di cui era un sincero e profondo cultore.

Sarà soprattutto un nuovo modo di avvicinarsi alla massima opera della nostra letteratura in prossimità della Pasqua, esattamente nei giorni in cui è ambientato il viaggio ultraterreno di Dante. Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.