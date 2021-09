In questo anno di celebrazioni “dantesche” per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l’Assessorato alla cultura di Valmadrera desidera omaggiare il Sommo Poeta presentando uno spettacolo sulla Divina Commedia, “L’ora che volge ‘l disio”, a cura dall’Associazione lecchese “Teatro Invito”.

Lo spettacolo è occasione per l’incontro tra l’attore Luca Radaelli - voce, e il musicista Arrigo Cappelletti - pianoforte. I due artisti hanno costruito un percorso originale tra i brani più musicali della Divina Commedia, in una prospettiva inusuale che esalta il ritmo dei versi in un vero e proprio concerto jazz teatrale: una scenografia sonora che conduca gli spettatori in un viaggio poetico ultraterreno.

Dante, poeta di una lingua italiana ormai non più parlata e di non facile comprensione, eppure ricchissima e affascinante, addirittura musicale nel vero senso della parola poiché’ Dante utilizzò la duttilità di quella stessa lingua per compiere l’impresa di scrivere un grande poema in rima.

Proprio dalla musicalità della parola di Dante è nata l’idea per l’incontro tra l’attore Radaelli e il musicista Cappelletti: un percorso originale tra i brani più musicali della Divina Commedia, una prospettiva inusuale che esalta il ritmo dei versi in un vero e proprio concerto jazz teatrale. La capacità compositiva e improvvisativa di Cappelletti (jazzista, che gioca però anche con le note di Liszt) crea una scenografia sonora, all’interno della quale la voce di Radaelli conduce gli spettatori in un viaggio poetico ultraterreno

L’evento si terrà presso il cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli, domenica 19 settembre 2021 alle ore 20.30. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Prenotazione e green pass

La scelta della data è stata pensata per creare un ideale collegamento con Ville Aperte e per dare maggiore risalto agli eventi che si svolgeranno in quei giorni

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma EventBrite al link: http://comunevalmadrera.eventbrite.com

Per informazioni rivolgersi presso la Biblioteca Civica ai contatti:

Ricordiamo che, per le disposizioni del Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021, per assistere allo spettacolo sarà necessaria l’esibizione di green pass (rilasciato a seguito di vaccinazione oppure a esito negativo di tampone, effettuato almeno 48 ore prima), tranne per i soggetti esenti su base di idonea certificazione medica, rilasciata in formato cartaceo.

