Dante: il viaggio dell'anima

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, la Delegazione Fai di Lecco celebra il sommo poeta dedicandogli tre recite teatrali. Un modo per riscoprire e riassaporare la grandezza e la potenza di un autore e di un'opera immortali.

L'iniziativa, che gode del patrocinio di diversi enti e sponsor privati, si sviluppa su tre recital a due voci con musica e canto dal vivo, su progetto di Mino Manni. Appuntamenti in programma in altrettanti luoghi simbolo del territorio e in particolare dell'Altolago. Il primo venerdì 20 agosto all'Orrido di Bellano per "Inferno", quindi sabato 21 agosto a Villa Monastero (Varenna) per "Purgatorio", infine domenica 22 agosto a Corenno Plinio (Dervio) per "Paradiso". Diversi gli orari (come da programma).

Prenotazione obbligatoria al seguente link.

Il programma

20 agosto

ore 20.30

Orrido di Bellano

"Inferno”

21 agosto

ore 18.30

Villa Monastero, Varenna

"Purgatorio"

22 agosto

ore 11

Corenno Plinio, Dervio

Piazza della chiesa

"Paradiso"