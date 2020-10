Tango sin antes ni después

Domenica 18 ottobre, un nuovo appuntamento di Brianza Classica, a Civate, alle 17 presso il Salone dell'Oratorio (ingresso da Piazza della Chiesa).

Protagonista della scena il Duo Maclé composto dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi che propongono al pubblico un affascinante repertorio dedicato al tango e ai brani di Astor Piazzolla: Adiós nonino, La muerte del Angel, Introduccion al Angel, Escualo, Oblivion, Fracanapa, Fuga y misterio, Tres minutos con la realidad, fino a Libertango. Un vero e proprio viaggio attraverso il tango che non è solo danza e sensualità ma identità.

La nostalgia del tango è un sentimento dell'uomo, una condizione assoluta. Nella Pampas argentina, il non-luogo del tango, l'uomo ricostruisce la propria identità attraverso l'abbraccio anonimo e felice con l'altro, il diverso da sé. Le parole del tango nelle poesie di Borges, nei testi di Ferrer, nei racconti di Cortázar sono immagini dell’uomo e della donna, immagini reali ed interiori. I protagonisti, la storia, le parole del tango per comunicare la ricerca dell'uomo.

Il Duo Maclé

Il Duo Maclé si forma e perfeziona con Marcella Crudeli. Accoglie nel proprio repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche contemporanee. Si esibisce, fra gli altri, presso il Teatro della Gioventù di Genova, il Miela di Trieste, il Teatro delle Erbe, il Dal Verme e la Palazzina Liberty di Milano. Suona in diverse stagioni musicali e per istituzioni europee tra le quali la Fundación Segovia Linares (Spagna), il Festival Musique à la source Chaudfontaine (Belgio), il Portenkirche Fürstenzell (Germania). Tiene concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York. Socio Simc (Società Italiana di musica contemporanea), rappresenta l'Italia per l'associazione Temp'óra e partecipa a meeting internazionali per la promozione della musica nuova.