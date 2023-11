Sabato 2 dicembre alle ore 21 sul palcoscenico del Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini tornano le danze irlandesi grazie all'Accademia Danze Irlandesi Gens d'Ys.

Un viaggio attraverso i ritmi e le melodie irlandesi e scozzesi. Uno spettacolo di danza unico, sognando le colline e le scogliere dell'isola di smeraldo.

Lo show spazia dalla tradizione coreografica irlandese al nuovo stile accattivante e glamour dei grandi musical come Lord of The Dance e Riverdance, ed è un crescendo di ritmo ed emozione, grazie anche al giusto mix tra danze tradizionali e sorprendenti rivisitazioni originali.

La scuola di danza

Fin dal 1993 l'Asd Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia. Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell'Isola di smeraldo.

Grazie all'apporto di nuovi elementi, alla partecipazione a lezioni tenute da insegnanti irlandesi e soprattutto a quelle di Sinead Venables, vicecampionessa mondiale, Gens d'Ys è ora una realtà ramificata in tutta Italia. Per l'anno 2022/23 è presente con 35 sedi attive in 31 città. Senza contare le decine di sedi occasionali in cui viene chiamata ogni anno per stage e workshop. Da 29 anni Gens d'Ys lavora incessantemente per la divulgazione delle danze irlandesi ricordando però sempre da dove e con chi siamo partiti.

L'Accademia gode da molti anni del patrocinio che l'Ambasciata irlandese in Italia concede agli eventi e manifestazioni che organizza, di quello di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal 2011, di quello dell'Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è testimonial ufficiale.

Il legame fra tradizione e innovazione nella didattica e negli spettacoli proposti è unicamente reso possibile dalla vera passione per la danza irlandese di insegnanti e ballerini, fondamentale per l'esistenza della stessa associazione.

I biglietti, al costo di 15 euro, sono in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it oppure il giorno stesso dello spettacolo dalle 15 alle 18.30 e dalle 20 fino a inizio spettacolo.