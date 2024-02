A Lecco si balla con il Latin Fitness party

Ultimi posti disponibili per partecipare al "Latin Fitness Party", l'atteso evento che porterà in scena a Lecco il mondo della danza latino americana e non solo. L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 24 febbraio al Palataurus di viale Brodolini. Avendo già superato le 100 adesioni da giorni, gli organizzatori hanno deciso di allargare gli spazi a disposizione per partecipare da protagonisti. L'iscrizione è a pagamento, mentre il pubblico potrà assistere dagli spalti.

Le danze - è il caso di dirlo - si apriranno alle ore 14 con le registrazioni. Alle 15 ci sarà poi una special class con ballerini esperti, come spiega Anna Sacco, impegnata nell'organizzazione insieme ai colleghi del centro Informa 2.0 e a Salvatore De Gennaro. "Il Latin Fitness Party riunisce tutti gli appassionati del mondo latino americano, proponendo una serie di attività musicali legate al genere - spiega Anna Sacco - Ospite dell’evento sarà un team di ragazzi professionisti del mondo latino americano i quali proporranno una special class dedicata ai partecipanti".

Anna Sacco, impegnata nel settore fitness e danza da quasi 18 anni, è impegnata con lo staff di collaboratori fin da ottobre nell'organizzazione dell'evento di sabato 24 febbraio. "Abbiamo cercato di proporre qualcosa di nuovo e di coinvolgente per il pubblico lecchese - aggiunge Anna - La manifestazione nasce sul filone degli altri raduni di fitness e ballo che avevamo proposto sempre in città, in particolare nel 2018 e nel 2020, ai quali presero parte molte persone".

"Questa sarà dunque la terza edizione di una manifestazione dedicata al mondo della danza latino americana che saprà coinvolgere ed emozionare. Vi aspettiamo". Per ulteriori informazione e iscrizioni - al momento sono disponibili ancora una trentina di posti - è possibile contattare il numero 333 1110732.