Denis Urubko racconta le sue ultime imprese a Sport Specialist

Denis Urubko, alpinista russo, naturalizzato polacco, torna da DF Sport Specialist per raccontare le sue recenti imprese alpinistiche.

Protagonista della prossima serata "A tu per tu con i grandi dello sport" di giovedì 22 settembre nel negozio di Bevera di Sirtori, Denis Urubko, nato nel 1973, considera l'alpinismo un'arte con precise caratteristiche che definiscono il suo modo di scalare: stile leggero, in solitaria o con uno o due compagni.

Urubko ha chiuso la stagione estiva con la conquista di tre 8.000 in 11 giorni, in solitaria, senza utilizzo di ossigeno e supporto degli sherpa.

Le ultime imprese

Il 19 luglio ha scalato il Broad Peak (8047 metri) in sole 14 ore e 40 minuti dal campo base alla vetta; il 23 luglio è arrivato in cima al Gasherbrum II (8.035 metri) impiegando 15 ore e 20 minuti dal campo base, e quattro giorni dopo, nel giorno del suo compleanno, il 29 luglio, Urubko si è regalato il K2 (8.611 metri) in 36 ore dal campo base avanzato alla cima e ritorno.

Con queste tre cime, l'alpinista russo è arrivato a conquistare 26 cime a quota ottomila.

Dalla sua prima conquista, l'Everest nel 2000, non si è più fermato: un lungo susseguirsi di grandi imprese, non solo scalando vie normali, ma anche con l’apertura di nuove vie.

Personaggio unico, carismatico e generoso, Urubko ha partecipato anche a diverse operazioni di soccorso, tra le quali quella di Elisabeth Revol nel 2018 sul Nanga Parbat.

La serata, in collaborazione con Camp, sarà presentata da Carlo Caccia. Per partecipare è gradita l'iscrizione.