Musica di qualità nel borgo di Corenno Plinio

Nel suggestivo porticciolo del borgo medievale di Corenno Plinio, il Comune e la Pro Loco di Dervio organizzano una serie di concerti al tramonto dedicati alla musica classica e jazz che si terranno durante il corso dell'estate.

Ad aprire la serie sarà sabato 12 giugno la “Breezy Jazz Band”, capitanata da Domenico Mamone al sax, che è stata più volte ospite del prestigioso "Blue Note" di Milano, nelle serate dedicate alla musica di New Orleans. A seguire mercoledì 23 giugno sarà il Duo di Violoncelli con Jacopo di Tonno e Andrea Agostinelli, direttamente dal Chamber Music Festival, proporranno musiche di Bach, Barriere, Popper e Morricone. Giovedi 8 luglio si esibirà l'Half Inch Trio con un repertorio di musica Jazz accompagnata dall'arpa. Mercoledi 21 luglio sarà la volta di Baraccone Express, gruppo Valtellinese con la loro musica da anticamera, infine Giovedi 26 agosto gli artisti derviesi Albarelli e Santomassimo chiuderanno la serie con un concerto di violino e pianoforte.

«La rassegna è nata con lo scopo di far conoscere una delle località più caratteristiche del Lago di Como e far trascorrere agli spettatori delle serate rilassanti con ottima musica, immersi in uno scenario millenario» spiega il sindaco Stefano Cassinelli.

I concerti inizieranno alle ore 20.30 con un massimo di 100 posti disponibili. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro acquistabile all'Ufficio turistico e nelle edicole di Dervio, oppure online al marketplace di Montagne del Lago di Como.

Per info è possibile contattare l'ufficio turistico di Dervio al numero di telefono 0341804450 oppure da lunedì al venerdì al mattino allo 0341 806444. Visti gli spazi di parcheggio limitati sarà in funzione un servizio gratuito di bus navetta, con partenza dal piazzale del cimitero di Dervio.