Frit Rock: Street Food Show a Dervio

Il 4/5/6 giugno si terrà a Dervio, sul Lungolago all'altezza del Parco Boldona, il primo evento 2021 Frit Rock Street Food Show.

Sarà l'occasione per ripartire e ritrovarsi in uno splendido ambiente, mangiare e bere molto bene, ascoltando rock di qualità. Saranno presenti tanti food truck e cucine, hamburger speciali, griglia argentina, cucina messicana, greca, indiana, specialità siciliane dolci e salate, arrosticini, fritti misti e di pesce in particolare, piadina romagnola, gnocco fritto e panzerotti, paella e sangria, hot dog, pucce salentine, cocktail. E poi tanta birra fresca, proposta dal Camion dei Pompieri, chiamato a … spegnere la sete.

Il programma di spettacoli

Tutte le sere ROCK VJ SET con MATT di Rock Street Radio, con un LEDWALL di 15 metri quadri ad alta definizione posizionato sul palco

Venerdì 4 giugno alle 21.30 concerto LIVE, TOP tributo italiano ai METALLICA, con i SAD

Sabato 5 giugno alle 21.30 concerto LIVE, TOP tributo italiano a AC/DC, con gli AC/DI

Domenica 6 giugno dalle 10 alle 18 I VIAGGIATORI del COMIC FEST, con ARIANNA CRAVIOTTO by TIK TOK e GUIDO “GROSSO” ANSELMI da ALL TOGETHER NOW, show e gara di COSPLAY e tanti ospiti COMICS

Domenica 6 giugno alle 18 FANTASTIC SHOW, per i bambini, Clown, Giocolieri, Magia