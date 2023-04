Design Talk* ep2 con Studiocharlie

Si ringraziano Hemingway Lecco, Flora – Fiori e Piante Lecco

Studiocharlie è stato fondato nel 2002 da Gabriele Rigamonti, Carla Scorda e Vittorio Turla. Disegna per: Atipico, Billiani 1911, Boffi, Bonacina 1889, Crea Cemento, De Padova, Design Editions, Designercarpets, Galleria Luciano Colantonio, Lanificio Leo, Lema, Made a Mano, Maru Design Gallery, Mipa, Nemo, Torri Lana 1885, Salvatori, Up To You Anthology. Ha curato la direzione artistica dell’archivio tessile Torri Lana 1885, di Woven Stories fiera Proposte Cernobbio 2019, della collezione Mr.Frangi. Si occupa anche di progetti editoriali e culturali sul tema del design tra cui il progetto “Designing Grand Tour” con Emilio S. Leo, il libro “Torri Lana 1885. Archives and Future”, i workshop AlpFoodway in Val Poschiavo e in Valle Camonica. Nel 2018 vince il Compasso d’Oro ADI con la famiglia di rubinetti Eclipse per Boffi. Nel 2022, presso lo spazio espositivo Torri Lana 1885, ha avuto luogo la mostra monografica STUDIOCHARLIE 20 / 22.

Prashanth Cattaneo (Ullal – India, 1984) è pedagogista e giornalista pubblicista. Si interessa di design, musei, educazione attraverso l’arte contemporanea e il patrimonio culturale dagli anni universitari; si è laureato in Scienze della Formazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha frequentato AMA – Antropologia museale e dell’arte. Corso di Perfezionamento in Beni Demoetnoantropologici all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ha partecipato a progetti nazionali e internazionali con l’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte – ANISA; è stato educatore in alcune scuole della città di Lecco e società di servizi culturali. Lavora per l’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE seguendo anche progetti culturali ed educativi in Italia e all’estero, da ultimo la Libre Académie des Beaux-arts di Douala in Camerun. Ha promosso e coordinato mostre e la pubblicazione di libri su temi culturali e formativi, alcuni dei quali con artisti e designer.

Aveva le mani d’oro (Rubbettino Editore, 2022) è il suo libro che racconta il progetto di arte e design da lui promosso e nato dalla collaborazione tra Pino Deodato, il Lanificio Leo e la Galleria Melesi.

Ha curato Refreshment Design Talk all’interno di Lake Como Design Festival 2022.

Un mondo senza oggetti? No! è il ciclo di talk sul design che cura per il Comune di Olginate sul Lago di Lecco.

Ama le cose e stare con le persone.