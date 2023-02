Un mese di grandi eventi con Df Sport Specialist

Prezzo non disponibile

Super febbraio a Df Sport Specialist: un mese intenso e ricco di eventi da segnare in agenda per gli appassionati di sci, sci alpinismo, running, walking e arrampicata.

Dove c'è sport, c'è passione: uno slogan e una missione per Df Sport Specialist, a fianco dei clienti con competenza e professionalità nei suoi punti vendita, ma anche nei luoghi in cui lo sport si pratica. Le iniziative nascono tutte dalla grande passione per lo sport e dalla voglia di creare momenti di condivisione di emozioni ed esperienze.

"Ci piace essere attivi per essere vicini agli appassionati di sport che condividono con noi la stessa passione - afferma Giuseppe Zamboni, responsabile marketing - Gli eventi sono un momento importante di incontro e confronto con il pubblico e a febbraio abbiamo creato un calendario davvero ricco".

Gli eventi in programma

Venerdì 10 Febbraio | Baradello-Aprica | Raduno e gara (non competitiva) sulla Superpanoramica

Ore 18 apertura villaggio alla partenza della seggiovia Baradello-Aprica per prova sci e materiali da sci alpinismo con i brand: Ski Trab, Salomon, Atomic e Dynafit.

Ore 20.30 partenza dei partecipanti che risaliranno lungo la pista da sci Superpanoramica, la pista illuminata più lunga d'Europa. 5,5 km - dislivello 800 metri circa.

Arrivo e cena presso il Rifugio “dal Brusca”.

Sabato 11 e 12 Febbraio | Aprica | Ski Test

Torna il tradizionale appuntamento annuale con gli Ski Test: prima tappa all'Aprica Palabione.

Due giorni dedicati agli appassionati di sci alpino per scoprire e provare le nuove collezioni di sci dei brand: Nordica, Head, Blizzard, Rossignol, Salomon, Atomic, Elan, Fischer, Dynastar, Völkl e RH+. Ma non solo... dalle 9 alle 16, il villaggio Df Sport Specialist è punto di ritrovo per i test, divertimento, animazione e buona musica. È prevista anche un'apertura serale degli ski test dalle 19.30 alle 22.30.

Domenica 12 febbraio | Bevera di Sirtori | 44° Trofeo Ambrogio Longoni

Un appuntamento storico per il territorio della Brianza e atteso dagli appassionati di corsa e camminata sportiva. Torna domenica 12 la manifestazione podistico ludico motoria non competitiva che offre percorsi per tutte le gambe: 6, 12 e 18 km.

L'evento, frutto dell'organizzazione dell'Associazione Liberi Sportivi di Cremella e Df Sport Specialist, è dedicato a tutti coloro che desiderano vivere una mattinata all'insegna dello sport e della condivisione di un momento di benessere fisico.

Giovedì 16 febbraio | Bevera di Sirtori | Serata con Beatrice Colli

La giovane e talentuosa climber, ambassador DF Sport Specialist, sarà la protagonista del prossimo appuntamento del ciclo "A tu per tu con i grandi dello sport" che si terrà nel punto vendita di Sirtori, cuore pulsante delle serate targate Df.

La climber, nata a Colico nel 2004, ha già al suo attivo prestigiosi risultati come il titolo di campionessa mondiale di velocità 2022 e Campionessa italiana Speed Senior in carica.

Domenica 19 febbraio | Chiesa Val Malenco (So) | Escursione in montagna con le guide alpine

Giulia Venturelli e Marco Milanese, summit ambassador The North Face e ambassador Df Sport Specialist, accompagnano i partecipanti dell'uscita con gli sci da alpinismo in un percorso di circa 700 metri di dislivello positivo, con partenza da località Franscia, arrivo e pranzo al Rifugio Cristina.

Sabato 25 e 26 Febbraio | Bormio | Ski Test

Tornano gli ski test che questo weekend fanno tappa a Bormio 2000 per incontrare nuovamente gli appassionati di sci alpino con la prova materiali. Appuntamento dalle 9 alle 16 al Villaggio Df Sport Specialist, penultima tappa del tour che si chiuderà il 4 e 5 marzo ai Piani di Bobbio.

