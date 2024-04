La plastica invade anche ghiacciai e fiumi: due documentari che tutti dovrebbero vedere

Serata da non perdere l'11 aprile ad Abbadia in sala civica Don Carlo Gnocchi, nell'ambito degli eventi previsti per la Giornata mondiale della Terra in calendario lunedì 22.

Dalle ore 20.45 verranno proiettati due documentari: il primo è Montagne di plastica di Manuel Camia, che segue il primo studio mondiale sulla contaminazione da plastica

dei ghiacciai. Il filmato racconta l'iter di lavoro del team di ricerca dell'Università degli Studi di Milano: fatto di notti all'addiaccio, investigazioni sul campo e analisi in laboratorio. Partendo dalle evidenze scientifiche verrà indagata l'intricata connessione tra i nostri comportamenti e questi ecosistemi che abbiamo sempre considerato oasi incontaminate.

Il secondo documentario, sempre a firma di Manuel Camia, si intitola Plastic River ed è incentrato sull'impegno annuale di un ragazzo milanese che a bordo del suo kayak risale i laghi e i fiumi lombardi ripulendoli dai sempre più frequenti rifiuti di plastica.

Il fine del lavoro è valorizzare la bellezza dei luoghi e stimolare la presa di coscienza nello spettatore sul progressivo e comune disimpegno ambientale delle persone.

Il 13 aprile pulizia delle spiagge

Nell'ambito delle iniziative per la Settimana della Terra in prima linea ci sono anche gli alunni di Abbadia che compongono il Consiglio comunale dei ragazzi. Sabato 13 aprile i giovani si renderanno protagonisti di un'iniziativa lodevole e concreta che dovrebbe ispirare anche gli adulti: la pulizia delle spiagge di Abbadia dai rifiuti abbandonati in vista dell'imminente stagione estiva.