Dopo cena marziano con le ruote

Un "Dopo cena" di grande attualità quello che andrà in scena venerdì sera, come ogni settimana, sui canali social del Gruppo Astrofili Deep Space - Planetario di Lecco.

In occasione dell'atterraggio del rover Nasa Perseverance su Marte, il Planetario di Lecco organizza una chiacchierata sulle missioni robotiche in corso sul pianeta rosso con Gianpietro Ferrario e Laura Proserpio e la consueta conduzione di Cecilia Corti. Verranno trasmesse immagini e video dei 7 minuti di terrore più spettacolari di sempre, la discesa in picchiata e l'atterraggio, con la skycrane, del rover. E si parlerà ovviamente anche della missione Emirati Arabi Uniti con Hope e di quella cinese con Tianwen-1.

L'appuntamento è in programma venerdì 19 febbraio alle 21 sul canale YouTube del Planetario, ma anche sulla Pagina Facebook.