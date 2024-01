Prezzo non disponibile

Il calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon apre la nuova stagione agonistica il 21 gennaio 2024 con la seconda edizione del Duathlon cross di Annone su distanza sprint, la più veloce e spettacolare, che prevede 19,5 chilometri (3 run + 15 mtb + 1,5 run) con percorsi suggestivi attraverso il centro storico di Annone, le sue antiche frazioni rurali e lungo la spettacolare pista ciclo-pedonale che costeggia il suo lago.

Per questa edizione la regia di Spartacus Triathlon Lecco in sintonia con l'Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Patrizio Sidoti ha scelto una logistica a elevato contenuto storico-architettonico organizzando la zona cambio (area di transizione) e l'arrivo finale nel Parco della storica e famosa Villa Cabella avvicinando così l'aspetto puramente sportivo-agonistico al valore culturale-paesaggistico dell'area di svolgimento, fiore all'occhiello di Annone Brianza.

Il programma

La partenza verrà data alle ore 12.30 con arrivo del primo concorrente previsto alle 13.10 e dell'ultimo atleta alle 14 circa. L'evento è riservata ai possessori di tessera Fitri oppure di certificato medico per l'attività agonistica al triathlon e si attendono partecipanti da tutte le regioni d'Italia per una gara a valore "Silver" con la possibilità di acquisizione di punteggio per il ranking Nazionale.

I vincitori della prima felice edizione 2023 sono stati il campione italiano in carica della specialità Michele Bonacina (residente a Dolzago ma tesserato per il Team Valdigne Tri) e in campo femminile la quotata Noemi Bogatto (Cuneo Tri).

Il 2° Duathlon di Annone Brianza rappresenta la prima prova della Duathlon cross cup 2024 che prevede un secondo e ultimo appuntamento a Barzago per il 10 febbraio, alla sua prima edizione ma forte di tracciati off-road spettacolari lungo il fantastico Parco della Valletta.

Per info e iscrizioni: spartacus@triathlonlecco.it - www.spartacusevents.com.