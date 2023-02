Il 26 febbraio è il giorno del Duathlon Sprint di Barzanò, competizione sportiva organizzata da Spartacus Events con il patrocinio del Comune di Barzanò giunta alla terza edizione.

La gara si compone di tre frazioni: la prima, di corsa, si svolgerà lungo un percorso a bastone in paese, la seconda in bicicletta su un tracciato ad anello e la terza ancora per runner. Il ritrovo per gli atleti avverrà in via XX Settembre.

Nel 2022 vinsero Michele Bonacina a livello maschile (tempo 45'27") e Noemi Bogiatto tra le donne (56'27").

Il programma

Domenica 26 febbraio 2023

Ore 8.30-12 Distribuzione pettorali

Ore 11.30-12.30 Apertura-chiusura zona cambio

Ore13 Partenza batteria femminile

Ore 14.30 Partenza batteria maschile

Ore 16 Cerimonia di premiazione

Iscrizioni

Per le iscrizioni è necessario visitare il seguente link entro il 22 febbraio. Quote iscrizioni: Youth 8 euro, Junior 15 euro, Under 23+S1 25 euro, S2+S3+S4+Master 55 euro (per iscrizione di società sconto 5% ogni 10 iscritti, riservato esclusivamente a S2+S3+S4+Master e con unico invio/elenco).

La viabilità

Dalle 12.30 alle 16.30 del 26 febbraio (sino al termine della manifestazione) saranno chiuse al traffico le seguenti vie: Pirovano, Monsignor Colli, Papa Giovanni XXIII, Gramsci, Colombo, Matteotti, Grandi, Leonardo da Vinci, Cassinetta, Prebone, Piazza Mercato.