Dopo la più che riuscita edizione inaugurale dello scorso anno, torna il prossimo 27 febbraio il Duathlon di Barzanò, chiamato quest'anno ad aprire il Circuito nazionale della specialità multidisciplinare. Nella passata edizione erano stati ben 349 gli arrivati al traguardo, di cui oltre un quinto donne, a dimostrazione del grande interesse che la gara ha riscosso pur in un periodo ancora difficile per l'allestimento di tutti gli eventi di massa.

Partenza e arrivo saranno in Via XX Settembre a Barzanò, con lo start che verrà dato alle ore 13 per la gara femminile e alle 14 per quella maschile. Alle 15.30 la cerimonia di premiazione metterà la parola fine alla giornata, allestita sempre secondo i dettami sanitari in vigore al momento. La tassa di adesione ammonta a 50 euro per le categorie Master e da S2 a S4, 25 euro per U23 e S1, 15 euro per gli junior e 8 euro per gli Youth B. Termine ultimo per iscriversi il 22 febbraio.

Dal punto di vista tecnico la gara mantiene intatte le caratteristiche del 2021, con la prova divisa in tre tranche: una prima riservata alla corsa a piedi, 5 km in circuito andando a toccare le località di Dagò, Villanova e Torrevilla; a seguire il secondo tratto in mtb sui 7 km, che va a toccare anche una località famosa per il "movimento delle ruote grasse" come Monticello Brianza e infine il terzo tratto ancora di podismo di 3 km, sviluppato su Via Papa Giovanni XXIII e Via Leonardo da Vinci. Si tratta di tracciati ondulati ma non estremamente impegnativi, ideali per un primo approccio con la stagione agonistica.

Per informazioni: Spartacus Triathlon Lecco, tel. 348 2766234, www.spartacusevents.org.