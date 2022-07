Eatinero Brivio 2022

Prezzo non disponibile

Torna Eatinero a Brivio, il festival del cibo di strada. Appuntamento dal 15 al 17 luglio con la seconda edizione, finalmente sul LungoAdda dopo l'interruzione per il covid. Tre giorni tutti da gustare - organizzati da Eatinero con il patrocinio del Comune di Brivio e in collaborazione con la Pro Loco di zona - interamente dedicati al cibo di strada con tante prelibatezze stuzzicanti servite espresse da alcuni dei migliori food truck d'Italia.

Sapori da ogni parte del mondo, con birre dei microbirrifici indipendenti italiani, cocktail alla spina preparati con distillati artigianli, musica dal vivo e animazione per i più piccoli.

La cucina

Le cucine a quattro ruote saranno aperte no-stop il venerdì 15 dalle 18 a mezzanotte, sabato 16 e domenica 17 anche a pranzo, dalle 11 fino alle 24. L'ingresso è gratuito per tutti i tre giorni della manifestazione.

Cosa si mangerà? Tantissime le novità inserite nel menù dell'edizione 2022. Ci saranno sicuramente i grandi classici, gli hamburger e i panini gourmet di carne e di pesce, frittini di terra e di mare, chicche etniche prese dalla street food culture internazionale e reinterpretate come burritos, pokè e sushi, pastrami e crêpes. E poi tipicità italiane regionali tra cui gnocchi di patate, pasta fresca spadellata (e componibile) al momento, tagliata di chianina,

piadine e lampredotto.

Tutto cucinato al momento con materie prime di alta qualità selezionatissime, in pieno stile street food Eatinero. Lo show cooking è assicurato, basta accomodarsi ai tavoli disposti sulla passeggiata.

Lo sfondo

La location è mozzafiato: un borgo sul fiume, tra le diverse tonalità di verde e i riflessi delle acque che dipingono uno dei paesaggi più belli e suggestivi della Lombardia. Proprio dal lungo fiume di via Lungo Adda Monfalcone passa un percorso escursionistico completamente immerso nella natura, perfetto per gli amanti delle passeggiate e della bicicletta.

Altro ingrediente essenziale della formula Eatinero Brivio è la musica live: ogni sera sul palco del festival si esibirà una band pescata dalla scena indipendente: una shakerata di rock'n'roll, rockabilly, power funk, blues e soul. Sabato e domenica pomeriggio la festa è tutta per i bambini con laboratori, letture illustrate e truccabimbi.

Il programma

Venerdì 15 luglio

ore 18 inaugurazione

ore 21 Shakerats

Sabato 16 luglio

ore 11 apertura evento

ore 12-19 Truccabimbi con Silvia Spagnoli

ore 12-19 Libribelli: uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi

illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de La Corte della Carta

ore 21 concerto Mens Morbida

Domenica 17 luglio

ore 11 apertura evento

ore 12-19 Truccabimbi con Silvia Spagnoli

ore 12-19 Laboratorio di Teatrini giocattolo: Lasciandosi ispirare da piccole storie raccontate in apertura da raccontastorie, i bambini e i ragazzi presenti potranno scegliere la casa-scatola di cartone del loro personaggio e costruirvi attorno un piccolo mondo. Rigorosamente con materiali di riciclo.

ore 20 concerto The Matt Project.