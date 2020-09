Albert Einstein al Planetario. La teoria della relatività ha una matematica riservata a pochi "iniziati", troppo complessa per essere proposta in una serata divulgativa. I concetti, invece, per quanto sorprendenti e non semplici, sono alla portata di tutti.

Ma c'è una terza via per spiegare una delle più grandi rivoluzioni della fisica, ed è quella che proporrà il Planetario venerdì 11 settembre, ideata dall'astronomo Gabriele Ghisellini per avvicinarci di più al pensiero di Einstein: illustrare la relatività con uno strumento matematico-geometrico che tutti padroneggiamo, il teorema di Pitagora.

I segreti dello spazio-tempo, l'esistenza di una velocità assoluta e limite, la contrazione dello spazio e la dilatazione del tempo: il professor Ghisellini farà addentrare il pubblico nella mente di un genio e nei meandri della realtà semplicemente ricordando che in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. A scuola questo teorema faceva paura a molti, venerdì probabilmente lo ameremo.

Le informazioni utili

Per partecipare alla serata, viste le norme anticovid, è necessario prenotarsi all'indirizzo planetariolecco@gmail.com fornendo nomi e recapiti telefonici e mail di tutti i partecipanti. Il pagamento del biglietto (6 euro intero e 4 euro ridotto) avverrà direttamente venerdì al planetario. L’inizio della conferenza è alle ore 21. In caso di maltempo verrà rimandata a lunedì 14 settembre alla stessa ora.