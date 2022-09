Campagna elettorale nel vivo, a Lecco arriva Matteo Renzi

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni di domenica 25 settembre e anche nel Lecchese continuano iniziative e appuntamenti di carattere politico per parlare di programmi e candidati. Lunedì 12 settembre arriverà a Lecco il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

L'appuntamento è per le ore 18 in sala Don Ticozzi, in via Ongania 4. L'ex Premier illustrerà le proposte della lista TerzoPolo-Renew Europe che unisce proprio Italia Viva e Azione con Carlo Calenda leader.