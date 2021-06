Ento Impro - Improvvisazioni teatrali con gli insetti. Bambini al museo

“Avvicinati, il mondo non è come sembra!”

Laboratorio di gioco e improvvisazione Teatrale sul mondo degli insetti.

Esploreremo i fili d'erba ed i tronchi del gelseto della vecchia Filanda, osserveremo i suoi minuscoli abitanti dando loro un nome e creando per loro una storia attraverso giochi di improvvisazione teatrale.

"Tra le piante di finocchietto vive il sig. McMaone, il suo sogno è di volare, prima o poi. C'è la farà? "



DOPPIA DATA:

Sabato 3 e Domenica 4 luglio, alle ore 15.30.



PER CHI?

Bambini dai 6 agli 11 anni e genitori.

Gli adulti possono partecipare o anche solo guardare! Chi vuole può anche partecipare alla visita guidata in museo delle 15.30.



DOVE?

Gelseto del Civico Museo della Seta Abegg di Garlate, via Statale 490



ESPERIENZA GRATUITA MA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it

www.museosetagarlate.it



Attività tenuta dai nostri amici di Fanfulon e Frasi Lunari.



– Le aperture, gli eventi ed i laboratori sono realizzati grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding –

