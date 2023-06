Equilibrio: gravità, esperimenti e baricentri

L'equilibrio sarà protagonista della serata di venerdì al Planetario di Lecco, suddivisa in due parti: una pratica di yoga e una conferenza, entrambe a cura di Cecilia Corti, insegnante di yoga e fondatrice di Odaka Yoga Lecco con Anna Dell'Era.

Come spiega lei stessa, sarà "una pratica di yoga per ascoltare il nostro corpo, sperimentare l'equilibrio e concederci nuovi spazi e aprirci a nuove possibilità. Aperta anche a chi non ha mai praticato". L'evento si svolgerà alle 20 all'esterno del Planetario, nel Parco Belgiojoso.

Nella sala conferenze, alle 21.15, si terrà invece la tradizionale conferenza del venerdì, con tema proprio l'equilibrio: "Finché non inciampiamo non prestiamo attenzione a quanto ci sia utile l'equilibrio per non farci trascinare al suolo dalla gravità" spiega Cecilia Corti. Spazio dunque a curiosità, osservazioni ed esperimenti.

La serata del 16 giugno sarà dunque dedicata all'equilibrio vissuto in due momenti diversi, ma allo stesso tempo connessi. È possibile partecipare a entrambi o a una sola delle due proposte: la prima alle ore 20 come pratica di yoga e la seconda alle ore 21.15 come tradizionale conferenza del venerdì sera. Biglietto cumulativo per entrambe le proposte: 8 euro. Per singola proposta: 4 ridotto e 6 intero (prezzi standard).