Prima 'passerella' alla scoperta dei tessuti WAX nel pret à porter del commercio equo e solidale. Appuntamento per sabato 29 maggio alle 15:30 in vi aspettiamo in via Roma, 92, a Valmadrera, sede del Centro Farmaceutico Missionario.

Info contatti e prenotazioni:

ilmondoalcentro.valmadrera@gmail.com

tel. 0341 200738

Facebook Centro Farmaceutico Missionario

lnstagram Il Mondo al Centro CFM

In caso di forze maggiori l'evento sarà rimandato a sabato 5 giugno.

