Erbe spontanee: riconoscere e gustarle

Sabato 25 settembre alle ore 15:00 si partirà dalla sede di Valore | Spazio di crescita (Barzanò) per intraprendere una camminata adatta a tutti nella quale i partecipanti, guidati da Francesco Giordano - Fondatore della Casa delle Erbe Vagabonde, impareranno a riconoscere le erbe spontanee e i fiori del territorio scoprendone caratteristiche e curiosità.

Ma non sarà solo un pomeriggio di pura “informazione”: durante l’uscita ognuno verrà munito di un simpatico “kit esploratore” che gli permetterà di creare il proprio erbario personale e di cogliere le erbe e i fiori che serviranno poi per preparare, insieme, una degustazione a km0. La giornata si concluderà infatti con un aperitivo a base di tisane, pesti e insalate preparati con il raccolto del giorno.

I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria per poter garantire il corretto svolgimento dell’evento in ottemperanza alle norme anti Covid. Per maggiori informazioni e iscrizioni si consiglia di visitare il sito www.valorelab.com. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, in questo caso il riconoscimento delle erbe, insieme alla degustazione, avverrà direttamente presso la sede di Valore | Spazio di crescita.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...