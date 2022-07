Festa del Goloso e Sagra della Polenta a Erve

Dopo due anni di stop causa covid, torna uno degli appuntamenti più attesi in Valle San Martino: la sagra "E...STATE a Erve. L'appuntamento clou, come ricordato dalla Pro Erve guidata dal presidente Fabio Valsecchi, sarà ancora una volta la Sagra della Polenta in programma nella giornata di domenica 7 agosto. Ma non solo. Da sabato 30 luglio a lunedì 8 agosto sarà un susseguirsi di iniziative con musica, giochi e soprattutto un ottimo servizio di cucina e ristoro nel cuore del paese.

In cattedra il giovane campione di pasticceria, Filippo Valsecchi

"Quest'anno la manifestazione E...State a Erve sarà ancora più ricca di eventi, con la grandissima novità della Festa del Goloso che si svolgerà domenica 31 luglio - spiega Claudia Bolis della Pro Erve - Mentre domenica 7 agosto non poteva mancare la tradizionale Sagra della Polenta, giunta alla sua 27^ edizione. Vi aspettiamo".

In occasione della Festa del Goloso, in programma dalle ore 10.30 alle 17.30 di domenica 31 luglio, salirà in cattedra anche Filippo Valsecchi, giovane pastry chef campione del mondo di pasticceria juniores nel 2019 e residente proprio a Erve. Filippo (in mezzo nella foto sopra) interverrà a metà pomeriggio proponendo uno showcooking dolce insieme ai ragazzi del Cfpa di Casargo.

Domenica 7 agosto sarà invece la volta dell'atteso ritorno della sagra della polenta, sempre all'insegna della tradizione. Dato il successo delle edizioni passate è vivamente consigliata la prenotazione (cassa della festa, canali social, mail proerve@libero.it oppure tel. 0341 607700). Verranno cucinati piatti tipici a base di polenta di mais coltivata in valle San Martino. Dalle ore 10 sono previste passeggiata a cavallo e in carrozza, oltre al mercatino degli hobbysti e dell'artigianato. Alle 12.30 inizierà poi il pranzo a base di polenta, mentre per le 16 è prevista un'anguriata per tutti.