Ultima uscita estiva "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi"

Domenica 4 settembre ci sarà l'ultima occasione dell’estate 2022 per vedere con visita guidata la chiesa di Santa Margherita, all'interno dell'iniziativa "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi" giunta alla 14^ edizione. Come ricordato dai volontari dell'associazione Upper, il santuario si trova nei boschi sopra l'abitato di Monte Marenzo: "Gli amanti dell’arte potranno così ammirare un gioiello unico della pittura gotica del nostro territorio: il ciclo affrescato delle storie di Santa Margherita risalente al XIV - XV secolo".

"Alla scoperta di un Gioiello tra i boschi" in Valle San Martino

L'apertura della chiesa straordinaria sarà dalle ore 14 alle 16.30 di domenica 4 settembre, e i partecipanti potranno trascorrere una domenica estiva tra arte e natura, tra gioco e cultura. La meta, nel verde, si raggiunge dopo circa 30 minuti di camminata, lasciando l'auto nei posteggi tra via Prato della Sorte e via Gaetano Donizetti. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare con sè dell'acqua non essendoci fonti. L'escursione è comunque semplice e prevede circa 100 metri di dislivello. Poi la scoperta del "Gioiello tra i boschi".