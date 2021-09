Escursione lungo il Sentiero del Viandante da Abbadia a Lecco

Orario non disponibile

Da Lecco ad Abbadia lungo il nuovo tratto del Sentiero del Viandante. Per la prima volta, un evento organizzato a livello ufficiale sul percorso iniziale del celebre camminamento, inaugurato qualche mese fa. La proposta, in programma il 3 ottobre, è a cura del Comune di Abbadia Lariana, della Pro loco Abbadia e della Pro loco Lario.

Il percorso è impegnativo e si consiglia abbigliamento adatto. Verranno seguite tutte le normative anti-covid necessarie.

Il programma

Ore 8 ritrovo ad Abbadia presso l'ufficio turistico in Piazza della Stazione per la registrazione

Ore 8.30 Partenza con il treno regionale per Lecco

Ore 9 Partenza della camminata dalla stazione di Lecco fino al Sentiero del Viandante

Ore 12.30 Pranzo alla "Gastronomia del Viandante" con contributo di 8 euro (pizzoccheri oppure tagliatelle di castagne al ragù di salsiccia) oppure pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Ore 15 Visita al Civico museo setificio Monti e piccola merenda con degustazione di prodotti locali

Informazioni

Quota di partecipazione: 10 euro (partecipazione a numero chiuso - massimo 50 persone).

Iscrizione da effettuare entro il 30.09.21 con le seguenti modalità:

Telefonando al 334 1240329

Inviando una mail all'indirizzo abbadia@prolocolario.it

Recandosi all'Ufficio Turistico di Abbadia Lariana in Piazza della Stazione, 2 dalle 9.30 alle 14.00.