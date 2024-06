Lecco si prepara a un'estate di grande musica (di tutti i tipi)

Maltempo permettendo, quella di Lecco sarà un'estate molto musicale. Lecco Jazz Festival itinerante tra i rioni, Sound of Lecco alla Lake Arena, Scenari Festival alla Piccola e altri eventi diffusi sul territorio cittadino richiameranno in città anche grandi nomi della musica contemporanea: Alex Britti e Giovanni Allevi si esibiranno sul palco galleggiante della Malpensata, ma i più giovani potranno ballare sotto le stelle.

L'estate di Lecco a suon di musica

“Le novità di quest’anno seguono il percorso tracciato negli anni precedenti, portandoci nei cosiddetti luoghi informali della cultura - ha spiegato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura, durante la presentazione dei vari eventi -. Importante la collaborazione con le realtà del territorio, oltre alla presenza di varie personalità di livello internazionale. Chiusura del Jazz Festival affidata a Paolo Fresu, di ritorno in città dopo tre anni: è un festival che cresce e porta visitatori a Lecco”. La Lake Arena è al secondo anno di attività: “Diventa a tutti gli effetti un nuovo palcoscenico della città, la programmazione prevede il concerto di Alex Britti il 24 luglio”.

Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale, va più nel dettaglio: “Parliamo di un lavoro che viene avanti da mesi, molto importante è la collaborazione del territorio e con i vari soggetti che lo animano. Ci sono vari soggetti che si stanno attivando per portare dei progetti di qualità, unendo i luoghi alle persone: con la Lake Arena proseguiamo in maniera convinta nel buon esempio di rete; caratterizza la nostra città in una porzione di lago che è unica, un bell’incentivo anche per gli artisti pur consapevoli delle difficoltà logistiche che ci sono”.

Parlando nuovamente di Lake Arena, interessante capire i margini di sviluppo: “L’esito del confronto con gli altri Comuni, l’Aurotità di Bacino, la Regione e la Camera di Commercio è stato legato all’incentivo dell’utilizzo. Vogliamo realizzare ancora più appuntamenti per valorizzare l’investimento fatto”.

Ai Piani d’Erna tornerà il dj set, “rimanendo in quota fin dopo il tramonto grazie alla sperimentazione della funivia serale”, mentre la Piccola “sarà animata dal festival Scenario”. Sono tutte “occasioni per riguadagnare spazi della città da parte dei ventenni”, mentre a luglio “ci saranno delle iniziative sul lungolago anche per dar modo di mettersi alla prova a coloro che organizzano eventi. Sono luoghi che esistono solo a Lecco”.

Stefano Simonetti, fresco di nomina in qualità di presidente, ha parlato per conto del main sponsor Acinque: “Per noi è il modo di consolidare una partnership, sottolineato la mission di riportare sul territorio delle risorse e delle positività attraverso una cultura nella qualche crediamo. Complimenti all’amministrazione per quanto messo a terra: che sia un momento di riflessione e svago per tutti i cittadini, non solo per i turisti”.

Tanto lavoro è passato per le mani di Niccolò Santoro, direttore del settore eventi e cultura del Comune di Lecco: “Abbiamo miscelato varie realtà, locali e internazionali sono di vario genere. Il programma è variegato, tocca anche la chiesetta di Sant’Egidio e passa attraverso un trekking musicale ai Piani d’Erna a inizio agosto”. In occasione del settant’anni della Rai “sarà interpretato un concerto da parte della Swingers Orchestra che ha partecipato alla formazione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale”.