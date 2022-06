Un lungo calendario d'iniziative per festeggiare i 100 anni degli Alpini di Lecco. In primis c’è da festeggiare questo grande appuntamento, che culminerà con il raduno del 2° Raggruppamento previsto nel fine settimana del 22-23 ottobre e che dovrebbe richiamare in città circa 20mila persone, 7-8mila solo considerando gli Alpini stessi. Poi, anche qui sarà festeggiato il 150° di fondazione del Corpo e in vari casi si avranno presenti le truppe alpine dell’Esercito, “ma non meno importanti sono le attività dei campi scuola e la consueta cerimonia del Pian delle Betulle, la festa del ricordo di don Gnocchi a Lezzeno, la messa di suffragio degli Alpini caduti e il concerto di Natale”.

Centenario degli Alpini di Lecco: gli eventi

Questo il lungo calendario messo a punto dall'Ana di Lecco: