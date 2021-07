Lecco, la cultura torna protagonista. Notte Bianca, musei e Biblioteca, tante iniziative per l'estate

A Lecco la cultura torna a essere protagonista durante l'estate 2021. Sono, infatti, numerose le iniziative proposte dal Comune di Lecco insieme al SiMUL e alla Biblioteca civica in arrivo nelle prossime settimane, iniziative in cui verranno coinvolte numerose realtà culturali e sociali della città. Uno degli appuntamenti più attesi, la Notte Bianca di Lecco, è in programma per sabato 17 luglio, quando tutti i poli museali saranno aperti fino alle 23 con ingresso gratuito.

«L'estate della ripartenza è, a Lecco, l'estate della cultura - sottolinea l'assessore alla Cultura Simona Piazza -. Con questa programmazione coinvolgiamo tutti i poli culturali del nostro territorio per ampliare il più possibile l'offerta rivolta a cittadini e turisti, con eventi artistici ma anche sociali, ideali per ogni fascia d'età. Intendiamo coltivare e rilanciare l'interesse collettivo verso eventi che valorizzano il nostro patrimonio artistico, per rimarcare quanto sia importante, dopo un momento buio come quello trascorso, il valore della cultura».

Musei e Biblioteca

Villa Manzoni apre le porte delle sua storia tramite visite guidate alla Gallera d'Arte Moderna, un concerto di musica classica e delle letture dedicate a Shakespeare in jazz. Torre Viscontea propone mostre fino al mese di ottobre. Palazzo delle Paure sarà location di numerose inaugurazioni nel mese di luglio e settembre. Palazzo Belgiojoso verrà utilizzato come teatro di diverse iniziative musicali e artistiche. Infine, sono previste mostre e inaugurazioni anche fra Lungolago e Politecnico di Milano - Campus di Lecco per un'estate all'insegna della cultura.

La Biblioteca Civica Pozzoli offre tre appuntamenti fissi: "L'alberto delle storie", letture all'aperto per bambini dai 7 ai 10 anni, in programma il giovedì fra luglio e agosto, "Nati per leggere", letture per bambini da 0 a 3 anni, in programma tre martedì di luglio, agosto e settembre e il "Mercatino dei libri usati", in programma tutti i sabati del mese di luglio.

Maggiori e dettagliate informazioni sono disponibili nella locandina in allegato e ricordiamo che per tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria, contattando il Si.M.U.L. al numero 0341 286729 oppure scrivendo a palazzopaure@comune.lecco.it; per le iniziative della Biblioteca Civica il numero è 0341 481122 oppure scrivendo a biblioteca@comune.lecco.it.