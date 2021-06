Estate a Lecco: gli eventi di Comune e Sistema Museale

È un calendario lungo e variegato quello che riguarda gli eventi estivi che si terranno a Lecco. Il Comune ha ufficializzato il calendario delle proposte per l’estate 2021: una ricca programmazione culturale e di intrattenimento con la conferma di alcune importanti manifestazioni e la scelta di sperimentare nuovi spazi per offrire occasioni di intrattenimento, animazione sportiva e sociale, puntando sulle 3 piattaforme della città: il lungolago e le piazze del centro, l’area eventi La Piccola, la fascia di media montagna intorno ai piani d’Erna.

Sette le rassegne promosse dal settore turismo e cultura del Comune di Lecco presentate questa mattina dal vicesindaco di Lecco, con delega alla Cultura e coesione sociale Simona Piazza, dall’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo. Al loro fianco il Prorettore del Politecnico di Milano-Polo di Lecco Manuela Grecchi, per le iniziative organizzate in collaborazione e, per Acel Service, al fianco del Comune di Lecco nel sostenere importanti proposte culturali per il territorio, il presidente di Acsm-Agam Marco Canzi. Presente anche LTM che collaborerà alla realizzazione di alcune iniziative proposte dal Comune di Lecco.