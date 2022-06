Tutti gli eventi estivi del Comune di Lecco

Presentato giovedì 9 giugno in conferenza stampa il variegato calendario di appuntamenti promossi Comune di Lecco che animerà l’estate lecchese. A svelare il programma gli assessori alla cultura Simona Piazza e all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo, insieme al presidente di Acel Energie, main sponsor delle numerose iniziative promosse, Giuseppe Borgonovo.

Estate 2022 a Lecco: il calendario degli eventi

Fulcro del calendario estivo sarà un’importante serie di rassegne: “Costellazioni Culturali Lecchesi”, in programma da giugno ad agosto, “Lecco jazz festival”, in programma dal 21 al 24 luglio, “Altri percorsi”, da luglio ad agosto, e “La cultura per il sociale”, da agosto a settembre. Proseguono anche gli appuntamenti della rassegna “Lecco Ama La Montagna”, che tra le numerose esperienze outdoor proporrà, in particolare, un concerto in alta quota con il musicista Giovanni Allevi, in programma sabato 2 luglio alle 18 ai Piani d’Erna.

Nell’ambito di “Costellazioni Culturali Lecchesi” avranno luogo lo spettacolo itinerante “Passeggiata con Otello” giovedì 16 giugno alle 18.30 in piazza Era, il concerto “Gloria - A. Vivaldi” sabato 25 alle 21 presso la basilica di San Nicolò, la “Festa del lago e della montagna” domenica 26, il concerto etnico/spirituale “Il significato delle ali” lunedì 4 luglio alle 20 presso la chiesa Santa Maria assunta di Rancio Inferiore, lo spettacolo di danza “Artisti di oggi e di domani” martedì 12 alle 21 in piazza Garibaldi, la Notte bianca sabato 16 dalle 18 nelle piazze cittadine, e i concerti “Khorakandrè”, il 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi, “Il fado di Sarajevo” sabato 6 e “Treves Blues Band” venerdì 12, entrambi alle 21 in piazza Garibaldi.

Nell’ambito di “Lecco Jazz Festival”, numerosi concerti accenderanno i rioni e il centro della città: giovedì 21 luglio “Zelioli in jazz”, alle 18 al parco di Villa Gomes e “Kyla Brox”, alle 21 in piazza Garibaldi; venerdì 22 “Contemporary project”, alle 18 al parco Villa Guzzi e “Horacio "El Negro" Hernandez trio” alle 21 in piazza Garibaldi; sabato 23 “Alberto Gurrisi quartet” alle 18 presso la Casa sul Pozzo e “Funk Off featuring Nadyne Rush” alle 21 in piazza Garibaldi; domenica 24 “Cuartet – Brasil ‘900” alle 18 presso palazzo Belgiojoso, un concerto inserito nel festival “Tra Lago e Monti”, e “Bireli Lagrene & Antonio Faraò quartet” alle 21 in piazza Garibaldi.

Nella rassegna “Altri percorsi” troveranno spazio lo spettacolo “Alla tavola del Cappellaio Matto”, previsto per mercoledì 13 luglio alle 17 presso il parco di Villa Gomes, e una serie di appuntamenti allestiti in piazza Garibaldi: “Le opere di Shakespeare in 90 minuti”, giovedì 14 alle 21, “La battaglia dei cuscini”, venerdì 20 alle 18, “La spartizione”, giovedì 28 alle 21 e “La Gilda”, mercoledì 6 agosto alle 21.

Infine, per la rassegna teatrale “La cultura per il sociale”, sono in programma gli spettacoli “Noi sappiamo in nomi”, giovedì 25 agosto e “Amianto e dintorni”, sabato 24 settembre, entrambi alle 21 presso lo Spazio Teatro Invito.

Si rinnova anche l’appuntamento con la biblioteca e i musei d’estate, grazie alle letture per bambini in programma da giugno ad agosto “R.Estate Cattivi!” e alle aperture straordinarie serali con ingresso gratuito della Notte Bianca di sabato 16 luglio, con le visite guidate promosse dal Sistema Museale urbano Lecchese.