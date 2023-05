Lecco si prepara per l'estate tra Notte Bianca, Jazz, Tiromancino e... Dargen D'Amico

Tra grandi classici e importanti novità, è pronta a partire l'estate degli eventi lecchesi. In città sono attesi Tiromancino e Dargen D'Amico per due distinti eventi, mentre saranno riproposti sia la Notte Bianca (5 giugno) e il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali previsto per l'ultima domenica di giugno. E poi Lecco Jazz Festival - dal 20 al 23 luglio -, "Cultura per il sociale" e il dj set con Ciao! Discoteca italiana. Eventi che saranno promossi digitalmente sul sito istituzionale del Comune di Lecco e sul portale Lecco Tourism. E ha un suo valore la presa in servizio, avvenuta formalmente il 15 maggio, del nuovo dirigente del settore V, dott. Daniele Cassinelli.

“Valorizzare il patrimonio con gli eventi”

“La linea è quella di proporre eventi come amministrazione comunale, ma anche di affiancarvi delle iniziative legate al mondo dell’associazionismo e del terzo settore. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare quello che è il patrimonio culturale, turistico e paesaggistico”, ha spiegato Simona Piazza, vicesindaco e assessore comunale alla cultura. Sarà “un’estate ricca e invitiamo tutti i cittadini a viverla. Location e collaborazioni aprono la stagione con una volontà di crescita”.

“Lo scopo è quello di allungare il periodo d’interesse per la nostra città - ha fatto presente Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale -. Cosa sta succedendo? Vediamo tante attività che propongono i propri momenti e come amministrazione vogliamo farci trovare pronti. Abbiamo pensato anche alla Generazione Z e su questo vi sottolineo il dj set del 26 maggio curato dal Collettivo Torinese, sarà un percorso che porterà Dargen D'Amico in piazza a settembre”.

Un altro evento di richiamo è previsto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quando le persone saliranno ai Piani d’Erna con la funivia per ascoltare un’orchestra di 12 elementi - tenore e soprano - che “contamineranno la location con la musica”. Tutto è possibile grazie “a una collaborazione pubblico-privato che permetterà di portare avanti dei programmi robusti, lo vedo anche nei comuni vicini”. Sul fronte della montagna Stefania "Steppo" racconterà le sue ultime imprese, mentre i Ragni di Lecco dedicheranno una serata all’alpinismo.

“In realtà sono io che, a nome della società e dei dipendenti, devo rendere grazie al Comune di Lecco per la qualità delle iniziative che vengono organizzate durante il periodo estivo. Quando una comunità è viva, si muove in modo dinamico: mi piace l’attenzione, concreta e non scontata, rivolta ai giovani. Si consente anche a Lecco di fare reddito: questa è una fabbrica che va alimentata”, ha ricordato Giuseppe Borgonovo del main sponsor Acinque.

Giuseppe Fusi, presidente di LTM Lecco, ha posto l’accento sui “cestai che saranno presenti da giovedì in città e si vogliono far conoscere. Il 2 giugno si terrà il concerto per la Festa della Repubblica in piazza Garibaldi, il 5 giugno ci sarà la Notte Bianca e poi chiuderemo con la Camminata Manzoniana a ottobre”.