Festa dei nonni

Un'intera giornata dedicata ai nonni: anche quest'anno Lecco celebra la loro festa attraverso una serie di eventi pensati e organizzati per regalare momenti di spensieratezza in compagnia dei nipoti. Il tutto è in programma sabato 2 ottobre a Palazzo Belgiojoso.

Gli spettacoli per nonni e nipoti (3-7 anni) inizieranno in mattinata alle 11 nella cupola del Planetario con "Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe", l'evento di apertura, che sarà replicato nel pomeriggio alle 15.15, mentre alle 14 toccherà a "Gruby il maialino spaziale".

L'ultimo evento della giornata, a cura del Corpo Musicale Alessandro Manzoni della città di Lecco, è il concerto nel cortile del parco in programma alle 16.30 (in caso di maltempo sarà annullato).

La quota di partecipazione agli eventi organizzati nella cupola del Planetario è di 4 euro a persona, gratis per bimbi sotto i 4 anni, con prenotazione sul sito www.deepspace.it o al numero 328 8985316. Informazioni e prenotazioni sul concerto al 348 5272116 oppure allo 0341 287592 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.

L'niziativa è promossa dal Giglio di Pescarenico in collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Space-Planetario Città di Lecco, il Progetto Sarabanda, le scuole dell'Infanzia statali, l'associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco e il Simul. Saranno applicate le norme di sicurezza sanitaria in vigore e l'accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in corso di validità.