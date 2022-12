Natale a Bellano, un mese di grandi eventi

Oltre un mese di grandi eventi per celebrare il periodo delle festività. Natale a Bellano si conferma un appuntamento in grado di trasformarsi in richiamo turistico, trainato dai grandi numeri dell'Orrido e dalle luci dell'Orrido Magic Christmas Light, ma non solo.

Si comincia nel primo weekend di dicembre proprio con l'accensione della speciale illuminazione nella suggestiva gola naturale bellanese; sabato 3 dicembre spazio anche all'accensione delle luminarie e dell'impianto di filodiffusione in paese, oltre che della casetta di Babbo Natale in piazza Tommaso Grossi, con cioccolata calda e gonfiabili giganti per la gioia dei bambini.

Tra gli appuntamenti più significativi, il lancio della letterina a Santa Claus con i palloncini giovedì 8 dicembre dalle ore 15. Venerdì 9 alle 20 al Palasole l'attesa presentazione dell'iniziativa editoriale "Il ritratto di Bellano" per la quale sono stati fotografati da Carlo Borlenghi oltre 1.500 cittadini (e non solo). L'esposizione, in oltre 400 vetrine e muri, sarà inaugurata sabato 10 dicembre. Il nuovo anno si aprirà con il concerto di Capodanno e la consegna delle Civiche Benemerenze, per poi fare spazio alla magia della Pesa Vegia che finalmente torna ad allietare i bellanesi e i turisti.

Mercoledì 21 dicembre concerto di Natale al Palasole con gli studenti dell'Istituto comprensivo Mons. Vitali; il 22 e 23 dicembre spazio a divertimento e solidarietà con Bellano's Got Talent per Telethon. Da non perdere, giovedì 29, lo spettacolo luminoso itinerante per il paese con trampolieri e animazione.

Non mancheranno, in questo periodo, tradizionali appuntamenti al cinema, nella frazione di Vendrogno e con la rassegna "Il bello dell'Orrido".

Il programma completo