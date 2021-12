Il Pd Valsassina organizza "Agorà sulla Montagna"

Sabato pomeriggio (11 dicembre) Pd Lecco e Circolo Pd Valsassina organizzano una "Agorà sulla Montagna", un incontro in parte in presenza (presso la Sala consiliare di Villa Migliavacca a Introbio) e in parte in collegamento telematico, dal titolo "Valorizzare la Montagna: Economia delle Valli e Turismo Sostenibile".

L'incontro verterà sui problemi della Montagna, sull'economia e sulle problematicità dei territori valligiani, al fine di individuare delle proposte da inserire nel prossimo programma nazionale del Pd in via di preparazione.

All'incontro parteciperanno i parlamentari del Pd Enrico Borghi e Chiara Braga, i consiglieri regionali Gian Antonio Girelli e Raffaele Straniero, la segretaria del Pd provinciale Marinella Maldini, il presidente Comunità Montana Valle San Martino Carlo Greppi, il presidente del Cai di Lecco Alberto Pirovano e diversi consiglieri comunali come Elio Spotti, candidato alle Provinciali lecchesi del 18 dicembre 2021, e Manuel Tropenscovino di Ballabio.

Saranno presenti anche alcuni operatori turistici come Danilo Alusivetti, gestore del Rifugio Sassi Castelli, e Simone Masdea del Resinelli Tourism Lab.

Martedì incontro con Passoni

Martedi 14 dicembre, alle ore 21 sempre presso Villa Migliavacca di Introbio, sarà presente Marco Passoni, sindaco di Olginate e candidato presidente per il Centrosinistra della Provincia di Lecco, insieme a Elio Spotti candidato consigliere per la Provincia di Lecco, per presentare il programma elettorale del Centrosinistra.