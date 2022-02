Ora, l'Afghanistan?

Giovedì sera il gruppo RiFuGio (Ripensare al Futuro con i Giovani) proporrà un nuovo evento di dibattito e approfondimento sull'Afghanistan. L'incontro si terrà giovedì 10 febbraio alle ore 21, nell'aula magna delle scuole elementari di Sirtori di via Pineta 1.

Per trattare il tema sarà presente Gabriele Sirtori, redattore di Pandora Rivista e co-autore del libro Il trono di sabbia, sul tema degli equilibri di potere in Medio Oriente. Insieme a Sirtori sarà ospite dell'evento anche Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco e collaboratore dell'Associazione Il Gabbiano. Negli scorsi mesi Manzoni è stato coinvolto nelle operazioni di accoglienza dei profughi afghani sul territorio lecchese: "Il compito degli amministratori locali è quello di lavorare, con la propria comunità, per un tessuto sociale accogliente"

Manzoni ha poi continuato: "Tutti noi abbiamo assistito alla fuga disordinata dall'aeroporto di Kabul di tanti cittadini afghani. Quelle persone sono le stesse che ora hanno trovato rifugio nei nostri paesi e nelle nostre città. Infatti, in un mondo globalizzato e interconnesso come quello che viviamo le mutazioni degli scenari geopolitici non sono echi lontani ma ci riguardano direttamente. È importante dunque arrivare preparati all'incontro con queste persone che fuggono situazioni intollerabili per l'essere umano".

Il calendario di RiFuGio, dopo una frenata imposta dalla situazione pandemica, è ora tornato a riempirsi di incontri. Lo scorso 26 gennaio il gruppo è infatti tornato a trovarsi in presenza, con un dibattito sul sex work.

"L'obiettivo della serata di giovedì è fornire gli strumenti per meglio capire la situazione afghana - hanno chiarito gli organizzatori del gruppo RiFuGio - per poi aprire un confronto sul tema".

L'appuntamento è fissato a Sirtori per giovedì 10 febbraio alle ore 21. Per accedere all'aula magna delle scuole di via Pineta 1 sarà necessario esibire il Green pass rafforzato.