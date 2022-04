Eu Cancer Strategy

Questa settimana, anche in provincia di Lecco, è cominciata un'importante campagna di comunicazione fortemente voluta dall’On.Pietro Fiocchi, il quale ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del cancro.

“Un mese contro il cancro” è il nome che è stato scelto per le attività previste ad Aprile, la quali hanno già portato all'affissione di centinaia di manifesti, alla distribuzione di volantini ed a una campagna informativa sui social network. Il focus è su tre tipi di neoplasie che incidono drammaticamente sulla salute dei cittadini lecchesi: cancro alla mammella, alla prostata e quello ai polmoni provocato anche dall'esposizione prolungata al radon.

Per presentare questi progetti ed approfondire il tema della lotta al cancro e della prevenzione dei tumori, martedì 12 aprile alle ore 20:30, presso la sala di Palazzo Falck a Lecco, ci sarà una conferenza con i rappresentanti più autorevoli del mondo istituzionale, medico ed associativo, aperta a chiunque voglia approfondire l'argomento, in primis ai malati ed alle loro famiglie. “Sarà un importante tavolo di dialogo per promuovere gli screening ed informare i cittadini su questi temi, perché la salute è il bene più prezioso e, purtroppo, la pandemia ha rallentato la prevenzione oncologica a livelli allarmanti. Non possiamo permetterci passi indietro”, è il commento dell'onorevole Pietro Fiocchi.

Al Parlamento Europeo, Fiocchi è membro della Commissione BECA per la lotta contro il cancro e membro dell’intergruppo "Insieme contro il cancro - la salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" di cui fanno parte a livello europeo molte associazioni anche del territorio. A dicembre 2021 ha ricevuto il premio “Cancer Policy Haward” per il lavoro svolto in Europa in questo campo.