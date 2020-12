Yoga e massaggio vanno a braccetto in questo difficile periodo di lockdown che sta mettendo a dura prova gran parte delle persone. Due professioniste lecchesi, Federica Caronna e Francesca Castelli, propongono un'originale iniziativa online, dal titolo "Verso l'inverno: Yoga & Massaggio": quale migliore occasione per prendersi, come suggerito nella locandina dell'evento, "un momento per sé?" L'appuntamento è per sabato 12 dicembre dalle ore 10 alle 11.15.

La descrizione dell'evento

Uno spazio per fermarsi e prendersi cura di sé. Francesca e Federica vi guideranno in una pratica di Yoga (Hatha con elementi di Yin Yoga) e una sessione di auto-massaggio guidato per creare un momento di benessere in ascolto degli stati del proprio corpo.

Chi sono

Federica Caronna è un'insegnante Yin e Vinyasa Yoga certificata Yoga Alliance dal 2016. Francesca Castelli è massoterapista, studia e pratica diverse tecniche di massaggio certificate dal 2007.

Come partecipare

La pratica è aperta a tutti, per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a info@yogalifederica.com o un messaggio/whatsapp al 3488711027. Il costo della pratica è di 15 euro, per chi si iscrive prima di domenica 6 dicembre verrà riservato il prezzo early bird a 12 euro.

