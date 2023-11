‘Restiamo Umani’: a Lecco la rappresentazione teatrale dedicata a Vittorio Arrigoni

Indirizzo non disponibile

Giovedì 30 novembre, a Lecco, presso la Sala Ticozzi, alle ore 20.45, si terrà la rappresentazione teatrale Vittorio “Restiamo Umani” di e con Gianluca Foglia Fogliazza e con la collaborazione del musicista Emanuele Cappa.

La serata vedrà la giornalista Chiara Zappa in dialogo con Egidia Beretta, madre dell’attivista ucciso a Gaza nel 2011, e Gianluca Foglia.

L’evento è promosso da La Cooperativa Mondo Equo e l’Associazione Equosolidale, due realtà che ritengono necessaria l’attenzione su quanto sta accadendo in queste ultime settimane a Gaza e in Cisgiordania, ritenendo urgente unirsi alla mobilitazione per la pace.