Elena Lo Muzio, lecchese, quarantenne, scrive da prima che esistesse internet e ha sempre un aneddoto pronto da raccontare. Autrice degli spettacoli teatrali "Decimo di 10" (2015) e "CordeRosa - trame di donne in vetta" (2021), ha pubblicato racconti su riviste letterarie e il romanzo Non chiudo mai la porta a chiave (2011, Sesat Edizioni).

Sogna di diventare valletta di Sanremo e di scrivere la biografia di Moira Orfei. Non si pettina. Il titolo del romanzo che presenta al Festival della Letteratura è Ex-perience siamo fatti della stessa sostanza dei nostri ex edito da Bookabook.

La trama del libro

In una Milano quasi primaverile, Monia Ring, artista concettuale di spicco, dopo aver vinto un premio prestigioso, si prepara per una nuova performance; una prova cruciale, che la consacrerà tra i grandissimi o la farà cadere nell'oblio. L'idea le appare come un lampo: coinvolgere nel progetto i suoi ex, ovvero un attore vanesio, uno scultore ombroso, un chitarrista narcisista che ha mollato tutto per entrare in convento, e un noto scrittore.

Riuscirà Monia a conciliare i loro temperamenti e a realizzare la sua opera? E come la prenderà Libero, il suo nuovo fidanzato? Una commedia ricca di humor e sentimento, una storia di legami vecchi e nuovi, in cui si esplora ciò che resta di una relazione. Come quando Marina Abramovi? e Ulay si sono incontrati al MoMA di New York; una scossa che può diventare arte.

A dialogare con l'autrice sarà Ancilla Oggioni, attrice lecchese: da più di vent'anni lavora come attrice regista, è anche autrice in varie realtà teatrali italiane ed estere ed è stata la direttrice artistica del Dante Festival lecchese 2021.

L'evento si svolgerà in Piazza XXV Aprile. In caso di maltempo, invece, alla libreria Aquilario.