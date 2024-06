Anche a Lecco l'iniziativa del Fai giovani "Quadrofinestra"

Al via la prima edizione di "Quadrofinestra", l’iniziativa del Fai Giovani Lombardia che consiste in un vero e proprio museo a cielo aperto del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate all’unicità del territorio. I giovani del Fondo per l’Ambiente Italiano apriranno le finestre su scorci e vedute singolari che caratterizzano il paesaggio variegato della nostra regione con dieci appuntamenti: da Mornico Losana a Bergamo, da Brescia passando per Brienno, Pavia, Porto Mantovano, Robecchetto con Induno, Lecco, Vaprio d’Adda e San Colombano al Lambro.

La villa del librettista dell'Aida

Sabato 8 giugno il gruppo Fai Giovani di Lecco aspetterà il pubblico dalle ore 14.00 per andare alla scoperta di Villa Ghislanzoni Invernizzi a Lecco. Situata nel nucleo storico di Maggianico, la villa del librettista dell'Aida si distingue per avere conservato testimonianze della sua lunga storia che va dal Cinquecento al 1928.

Alle ore 21.30 è prevista una conferenza tenuta dal gruppo degli Astrofili di Lecco dal tema "Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l'orientamento con gli astri”. Ai partecipanti sarà data la possibilità di visitare la villa prima della conferenza (dalle ore 20). Le visite pomeridiane alla villa: sono senza prenotazione e partiranno ogni mezz'ora.

Già esauriti invece i posti per le visite ai sotterranei del Castello di Lecco

L'evento serale (conferenza e visite) è su prenotazione tramite il sito del Fai con un contributo a partire da 13 euro per gli iscritti Fai e 17 euro per i non iscritti Fai. Prima della conferenza sarà possibile visitare la villa selezionando uno slot durante la prenotazione (20.00 - 20.15 - 20.30 - 20.45). Le prenotazioni sono aperte e si chiuderanno domani, domenica 2 giugno: clicca qui per le adesioni. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a sabato 15 giugno. Il Fai di Lecco fa sapere infine che sono già esauriti i posti a disposizione per le visite guidate ai resti e ai sotterranei del Castello di Lecco, in programma sempre per sabato 8 giugno.