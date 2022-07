"Fare notte a Olginate": musica, giochi e degustazioni sul lungolago

"Pronti a Fare Notte ad Olginate dopo 2 anni di sosta?" Se lo chiedono gli organizzatori della versione olginatese della Notte bianca. Grazie all'impegno dell'Associazione "Olginate del Fare", commercianti e gruppi di volontariato (con il sostegno del Comune) torna infatti la manifestazione "Fare notte a Olginate". L'appuntamento è in programma per domani, sabato 9 luglio dalle ore 19 all'1 di notte nella zona del lungolago.

Molti e variegati gli ingredienti dell'evento che torna appunto ad animare il paese dopo i due anni di sospensione causa covid. "Per chi si stesse chiedendo perchè "fare notte ad Olginate", è presto detto - commentano i promotori - Perchè ci sarà Potterland e la magia del lago, perchè ci sarà tanta musica, la sfilata di moda sposa e il karaoke. E poi ancora balli, divertimenti, buon cibo e buon bere, emozioni a lume di candela, relax on the lake, truccabimbi e altro ancora. Ma soprattutto ci sarete voi!"

E allora perchè non chiamarla Notte Bianca? "Perchè non abbiamo la pretesa di scimmiottare Parigi o Roma con la loro storica Notte Bianca, non vogliamo imitare Rimini e la sua Notte Rosa, noi l'alba non la tiriamo nemmeno ma... proveremo sicuramente a fare tardi. Vi aspettiamo. Più tanti saremo e più ci divertiremo".