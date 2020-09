«Partiamo dal valorizzare quello che già c'è e funziona: le associazioni, le opere educative e sociali, i tanti volontari delle parrocchie» spiega Matteo Ripamonti, capolista di Fattore Lecco, introducendo l'appuntamento di giovedì 10 settembre al Palataurus.

«Le priorità nei prossimi mesi saranno il lavoro e l'impatto sociale della crisi: vogliamo confrontarci con le tante realtà lecchesi che ogni giorno si prendono cura dei più giovani, degli anziani, in generale delle famiglie. Chi amministra una città deve avere un'attenzione speciale per chi, nel tempo, ha saputo portare avanti attività economiche e sociali in grado di rispondere in modo sussidiario ai bisogni dei cittadini. All'interno della lista Fattore Lecco sono presenti molti testimoni di questo incredibile mix di generosità e creatività che è la base da cui ripartire per cambiare passo».

Il movimento civico che sostiene la candidatura di Mauro Gattinoni come prossimo sindaco con Lecco e per Lecco, presenta "100% Fattore Lecco - le quattro priorità per il futuro: famiglia, talento, montagna e città".

Appuntamento al Palataurus giovedì 10 settembre alle ore 21.

Durante la serata verranno ospitati gli interventi di alcuni attenti osservatori di come sta cambiando il mondo del lavoro e del terzo settore, aprendo un dialogo con Mauro Gattinoni e i protagonisti di molte realtà economiche e associative lecchesi sulle priorità del suo mandato come prossimo sindaco di Lecco:

Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro Cuore, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia

Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo

Alberto Brugnoli (nella foto), responsabile dell’innovazione presso Strategy Innovation, spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Andrea Carabelli e Giampiero Bartolini, attori e registi

Per consentire lo svolgimento dell’evento nel pieno rispetto delle norme anti-covid è necessario registrarsi al seguente link.