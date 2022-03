Applausi per Favoland. Ora tocca ad Hansel e Gretel, poi arriva Shrek

Prezzo non disponibile

Dopo il buon successo di pubblico ottenuto con la prima de ?Il Gatto con gli stivali? - il cui incasso è stato interamente devoluto alla comunità cristiano/ortodossa di via del Seminario - continua Favoland, messa in scena dalla Compagnia del Domani (CDD). Oggi, sabato 16 marzo, si prosegue con il secondo appuntamento e con una nuova fiaba: "Hansel e Gretel" che fa parte della trilogia di spettacoli teatrali dedicati ai più piccini e allestiti sul palco del cineteatro Palladium di Lecco Castello.

La conclusione è affidata al simpatico "Shrek" che è previsto per sabato prossimo 2 aprile. La Compagnia del Domani è giunta al suo diciottesimo anno di attività e sono state ben diciassette gli eventi teatrali e musicali prodotti, confermandosi come un vero e proprio punto di aggregazione giovanile nell?allestimento di spettacoli teatrali, tutti curati dallo staff della CDD, a partire dalle musiche, dai testi e dalle coreografie. Per avere maggiori informazioni o procedere all?acquisto on-line dei biglietti, può visitare il

sito www.compagniadeldomani.it