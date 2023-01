Il febbraio di Artesfera

Giusto il tempo di brindare al nuovo anno e Artesfera torna al lavoro per offrire al pubblico nuove imperdibili iniziative. Il 19 gennaio è iniziato il secondo ciclo di appuntamenti per la rassegna cineforum “A, B,... Cinema”: 10 giovedì per 10 pellicole che spaziano tra diversi generi. Dalle commedie ai gialli, passando per noir, drammatico e storico, il cineteatro offre intrattenimento per tutti i gusti! Il costo del biglietto singolo è 5€, ma con soli 30€ è possibile acquistare l’abbonamento e godersi, così, tutte le proiezioni.

Le sorprese per il 2023 non finiscono qui. Nel mese di febbraio tutti i weekend saranno conditi da una doppia proiezione di diverse prime visioni per tutta la famiglia. Nell’ordine saranno: “Le otto montagne”, “Grazie ragazzi”, “Me contro te 4” e “Asterix e Obelix nella terra di mezzo” che accompagneranno grandi e bambini nei quattro fine settimana a partire dal 4/5 febbraio ogni sabato alle 21:00 e domenica alle 16:30.

Con febbraio torna uno dei grandi appuntamenti della rassegna teatrale al Cineteatro Artesfera: il palco della sala della comunità sarà calcato venerdì 17 febbraio dal grande Enrico Bertolino. Il comico lombardo porterà in scena un modo nuovo ed estremamente innovativo di fare teatro con il suo “Instant Theater”. Un appuntamento da non perdere tra risate ed allegria.

I biglietti e gli abbonamenti per le proiezioni cinematografiche e per gli spettacoli teatrali sono disponibili online sul sito www.artesfera.it e in cassa mezz’ora prima di ogni appuntamento in programma.