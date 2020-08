Ferragosto con i dj di Red Soundsystem al Chiosco Breva e Tivan di Dervio, al Porto Santa Cecilia. A organizzare "Mother Inc" e "Red Lecco", ingresso libero.

Appuntamento sabato 15 agosto dalle 18 fino alle 22 di domenica 16, due giorni di musica con svariati generi, groove, disco, deephouse, drummin'n'bass. Previsto naturalmente servizio bar e grill.

Amici, per tutti noi e per tanti di voi il Ferragosto a Dervio è una tradizione che dura ormai da anni... quindi vi aspettiamo anche quest'anno per celebrare insieme questa strana estate 2020 all'aria aperta (e distanziati), gli spazi non mancano e il panorama in riva al lago è mozzafiato.